НовостиПроисшествия8 мая 2026 0:38

Четверо мошенников из Приморья обманули жителей трех регионов

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы
Алина БОНДАРЕНКО
Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которые организовали дистанционное хищение денег с использованием сим-боксов. Эта связка оборудования позволяет звонить с подменных номеров, создавая иллюзию, что на том конце провода – сотрудник банка или полиции. Жертвами схемы стали трое граждан из Тамбовской, Московской областей и Ставропольского края, потерявших в сумме более двух миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В период с сентября 2023 года по март 2024 года участники ОПГ приобрели три мощных системных блока, шесть роутеров, три ноутбука, восемь смартфонов, три абонентских терминала для пропуска трафика и целую пачку комплектующих. Но главное – 160 сим-карт различных операторов. Обвиняемые администрировали и поддерживали работоспособность сим-боксов, а затем звонили людям, представляясь банковскими работниками, и под предлогом перевода денег на «безопасный счет» похищали их сбережения.

Теперь фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы по статьям за неправомерный доступ к компьютерной информации, воздействие на критическую инфраструктуру и мошенничество. Уголовное дело уже передано в Ленинский районный суд Владивостока.

В суде находится и отдельное дело в отношении семи работников операторов сотовой связи, которые за вознаграждение регистрировали сим-карты на ничего не подозревающих граждан и передавали их преступникам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

