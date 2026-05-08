На Камчатке оштрафовали нарушителей, выкидывающих мусор мимо баков

В Петропавловске-Камчатском всерьез взялись за тех, кто кидает мусор мимо баков. Городские власти вместе с полицией постоянно объезжают дворы и ищут несанкционированные свалки. Чаще всего горы отходов вырастают там, где раньше стояли контейнеры, но жители не захотели ходить к новым площадкам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За месяц управляющим компаниям выписали 12 предписаний за плохую организацию сбора твердых коммунальных отходов. УК заставляют либо добавлять баки, либо делать новые площадки. Но главное – наказали самих нарушителей. Первый штраф уже назначен. Человеку придется заплатить 2500 рублей.

«На заседании административной комиссии уже принято первое решение о привлечении таких граждан к административной ответственности. Были назначены штрафы в размере 2 500 рублей. При повторном нарушении штраф может достигать 5 000 рублей», – заявил заместитель главы администрации города Александр Сашенков.

Рейды продолжились на улицах Бохняка и Карбышева, где раньше уже замечали свалки. Теперь проверят и другие районы Петропавловска-Камчатского. Заместитель мэра напомнил, что сейчас тает снег, и под ним обнаруживаются груды мусора, копившиеся всю зиму. Управляющие компании обязаны убирать не только сами площадки, но и всю территорию рядом с ними.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

