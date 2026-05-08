НовостиПроисшествия8 мая 2026 3:43

На Камчатке продлили лавинную опасность до 12 мая

Людям рекомендуют не появляться вблизи горных склонов
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Камчатский противолавинный центр сделал тревожное объявление. Опасность схода снежных масс на полуострове сохраняется дольше, чем ожидалось. Предупреждение продлили до 12 мая включительно. Туристам, охотникам и местным жителям настоятельно рекомендуют не появляться вблизи горных склонов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Под угрозой сразу несколько территорий. Снег может пойти в Вилючинском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Усть-Камчатском округах, а также в бассейне реки Паратунки. Особенно опасны склоны вулканов: Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского. В зону риска попали также Кроноцкий заповедник и Ключевская группа вулканов.

Спасатели просят руководителей предприятий, которые работают в горах, усилить меры безопасности. Родителям настоятельно советуют не отпускать детей к сопкам. Игры у подножия могут закончиться трагедией. В случае опасности звоните по номеру 112.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.