На Камчатке продлили лавинную опасность до 12 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Камчатский противолавинный центр сделал тревожное объявление. Опасность схода снежных масс на полуострове сохраняется дольше, чем ожидалось. Предупреждение продлили до 12 мая включительно. Туристам, охотникам и местным жителям настоятельно рекомендуют не появляться вблизи горных склонов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Под угрозой сразу несколько территорий. Снег может пойти в Вилючинском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Усть-Камчатском округах, а также в бассейне реки Паратунки. Особенно опасны склоны вулканов: Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского. В зону риска попали также Кроноцкий заповедник и Ключевская группа вулканов.

Спасатели просят руководителей предприятий, которые работают в горах, усилить меры безопасности. Родителям настоятельно советуют не отпускать детей к сопкам. Игры у подножия могут закончиться трагедией. В случае опасности звоните по номеру 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.