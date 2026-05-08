Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 4:45

Экспорт древесины из Приморья за месяц вырос на 21 тысячу кубометров

Специалисты Россельхознадзора оформили на вывоз больше 157 тысяч кубометров
Алина БОНДАРЕНКО
Экспорт древесины из Приморья за месяц вырос на 21 тысячу кубометров

Экспорт древесины из Приморья за месяц вырос на 21 тысячу кубометров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспортные поставки лесоматериалов из Приморья снова пошли в гору. В апреле 2026 года специалисты Россельхознадзора оформили на вывоз больше 157 тысяч кубометров древесины. Если сравнить с мартом, получится рост на 21 тысячу кубометров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Основным покупателем, как и прежде, остается соседний Китай. Туда отправили почти всю продукцию: 80,5 тысячи кубометров пиломатериалов и еще 38,4 тысячи «кубов» деловой древесины. Весь лес произвели прямо в Приморском крае. В КНР также уехали партии шпона, щепы, специальных дощечек для производства карандашей и даже паркет.

«В апреле 2026 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на экспорт через приморские фитосанитарные посты оформлены партии лесоматериалов объемом 157,6 тысячи кубометров», – сообщили в ведомстве.

Небольшая партия шпона – всего 0,1 тысячи кубометров – дополнительно ушла в Индонезию. Вся продукция прошла строгий фитоконтроль и получила необходимые сертификаты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.