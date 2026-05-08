Экспорт древесины из Приморья за месяц вырос на 21 тысячу кубометров

Экспортные поставки лесоматериалов из Приморья снова пошли в гору. В апреле 2026 года специалисты Россельхознадзора оформили на вывоз больше 157 тысяч кубометров древесины. Если сравнить с мартом, получится рост на 21 тысячу кубометров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Основным покупателем, как и прежде, остается соседний Китай. Туда отправили почти всю продукцию: 80,5 тысячи кубометров пиломатериалов и еще 38,4 тысячи «кубов» деловой древесины. Весь лес произвели прямо в Приморском крае. В КНР также уехали партии шпона, щепы, специальных дощечек для производства карандашей и даже паркет.

«В апреле 2026 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на экспорт через приморские фитосанитарные посты оформлены партии лесоматериалов объемом 157,6 тысячи кубометров», – сообщили в ведомстве.

Небольшая партия шпона – всего 0,1 тысячи кубометров – дополнительно ушла в Индонезию. Вся продукция прошла строгий фитоконтроль и получила необходимые сертификаты.

