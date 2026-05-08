НовостиОбщество8 мая 2026 4:05

Япония ужесточила визы для семей из России

Теперь каждый должен иметь пакет документов на всех родственников
Алина БОНДАРЕНКО
Визовый центр Японии в Москве, который заработал только в феврале 2026 года, неожиданно ужесточил проверки. Теперь получить заветную визу стало намного сложнее. Особенно тяжело приходится семьям. Ввели правило «зеркального дублирования»: каждый, кто едет в группе, даже неработающий пенсионер или ребенок, обязан иметь у себя полные копии финансовых бумаг и личных документов всех остальных путешественников. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Оформление теперь занимает не четыре дня, а больше трех недель. При этом есть и маленькие послабления: больше не нужно предоплачивать отели, достаточно просто написать, где планируешь остановиться.

Индивидуальным предпринимателям и директорам фирм теперь жизненно необходимы свежие выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ со справками 2-НДФЛ, причем с живой печатью.

Прямых рейсов в Японию по-прежнему нет, лететь приходится через Стамбул, Дубай или Пекин. Эксперты советуют подавать документы минимум за полтора месяца до вылета и детально расписывать маршрут.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

