На Камчатке на День Победы отключат мобильный интернет

Власти Камчатки вводят временные ограничения на работу мобильного интернета. Это связано с празднованием 81-й годовщины Победы. Меры будут действовать 8 и 9 мая. Ограничения коснутся только Петропавловска-Камчатского и Елизова. Причем не везде, а именно в тех местах, где запланированы массовые мероприятия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Такие меры носят федеральный характер. Сейчас интернет блокируют во всех российских городах в дни больших скоплений людей. Делается это для антитеррористической безопасности.

Граждан просят не паниковать и отнестись к ситуации с пониманием. Обычные звонки и смс работать будут в полном объеме.

