Кадеты Росгвардии в Уссурийске устроили парад во дворе 99-летнего ветерана

В Уссурийске прошла трогательная акция. Поздравить с 81-й годовщиной Победы Семена Гоменко пришли школьники и кадеты. Ветерану войны 99 лет. Ребята не просто вручили цветы – они развернули настоящий парад прямо у его дома. Свою коробку торжественным маршем прошли кадеты профильного класса Росгвардии из шестой школы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Семен Иванович – живая легенда Приморья. На фронт он попал в 1944 году 17-летним подростком. Служил пулеметчиком на Донбассе в составе знаменитой 5-й Краснознаменной армии. Дошел до Кенигсберга, а закончил воевать в Китае – против японских милитаристов. Ветеран награжден орденом Отечественной войны, орденом «За отвагу» и двумя медалями «За боевые заслуги». После войны он остался служить Родине и получил звание «Почетный гражданин Приморского края».

«Кадеты класса Росгвардии заверили, что будут равняться на героев Отечества, чтить память павших и не забудут уроки истории», – рассказали в ведомстве.

Для ветерана организовали концерт с музыкой военных лет и творческими номерами. Семен Иванович, несмотря на почтенный возраст, вышел к гостям.

