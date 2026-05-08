Стобалльникам Владивостока выплатят по 100 тысяч рублей

Сумма вознаграждения увеличивается кратно за каждый предмет, сданный на максимальный результат. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускникам владивостокских школ, набравшим высший балл на едином государственном экзамене, будет выплачено денежное поощрение в размере ста тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Инициатива принадлежит мэру Владивостока Константину Шестакову и направлена на поддержку талантливых школьников, решивших продолжить обучение в вузах Приморского края. Важно отметить, что сумма вознаграждения увеличивается кратно за каждый предмет, сданный на максимальный результат.

Чтобы получить выплату, необходимо одновременно выполнить несколько условий: быть выпускником муниципальной школы Владивостока, набрать сто баллов по любому предмету ЕГЭ, поступить в приморский вуз и успешно сдать первую сессию. Поощрение носит персональный характер и перечисляется не позднее 31 мая года, следующего за окончанием университета. Таким образом, нынешние одиннадцатиклассники смогут получить сертификаты в 2027-м, а стобалльники 2025 года – уже в этом году.

Ранее «КП» писала, что в центре Владивостока откроется новый современный ЗАГС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.