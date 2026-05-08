Прокуратура проверит загрязнение побережья во Владивостоке и Находке

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикаций в интернете о загрязнении морского побережья. Жители сообщают о радужных пленках и запахе нефти в районе Санаторной, бухте Соболь и на пляже Рица в Находке – особенно остро проблема встала в преддверии купального сезона. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали жалобы горожан на коричневые волны и мазутные пятна, которые омрачили субботники и отдых на берегу. Специалисты изучат информацию о возможных сбросах нефтепродуктов в прибрежную акваторию и оценят действия ответственных служб.

По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет комплекс мер реагирования, включая предписания об устранении нарушений и привлечение виновных к ответственности.

