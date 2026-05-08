Днем в Приморье столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов, на восточном побережье – до +11…+16 градусов.

9 мая Приморский край окажется под влиянием тыловой части циклона и гребня антициклона, что обеспечит преимущественно сухую погоду с переменной облачностью. Утром в отдельных районах возможен туман, однако существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ветер в этот день ожидается северо-западный и западный умеренный, с порывами до сильного в дневные часы. Температура воздуха ночью составит +4…–1 °С, на южном побережье будет теплее – до +5…+10 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С, на восточном побережье – до +11…+16 °С.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный и западный умеренный, днем возможны сильные порывы. Температура ночью +7…+9 °С, днем воздух прогреется до +19…+21 °С – благоприятные условия для праздничных мероприятий и салюта. В Уссурийске также прогнозируется сухая погода с температурой до +20…+22 °С, а в Находке к вечеру возможен небольшой дождь при +17…+19 °С.

Синоптики рекомендуют учитывать утренние туманы при планировании поездок и одеваться теплее на вечерние мероприятия – у моря после захода солнца ощутимо прохладнее.

