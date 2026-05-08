На трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке укладывают асфальт

Бригады муниципального предприятия продолжают аварийно-восстановительный ремонт дорог Владивостока. С начала недели дорожники обновили более двух тысяч квадратных метров проезжей части, при этом основные работы сосредоточены на объездной трассе Седанка – Патрокл, где специалисты снимают изношенное покрытие и укладывают свежий асфальт. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ремонт на ключевой магистрали ведется в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Дорожники призывают водителей быть внимательнее на участках работ, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям знаков. Параллельно бригады восстановили покрытие на улице 1-й Морской и возле пешеходного перехода на Некрасовской, где вручную заменили плиты и уложили новый слой асфальта.

В администрации напомнили, что ямочный ремонт продолжается по всему городу, приоритет отдается участкам с интенсивным движением и аварийным зонам.

