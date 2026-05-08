Производство, строительство и ИТ стали локомотивами роста бизнеса в Приморье

к апрелю 2026 года число субъектов МСП в регионе превысило 95 тысяч, увеличившись на 1,25% с начала года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сектор малого и среднего предпринимательства Приморского края демонстрирует устойчивый рост. Так, к апрелю 2026 года число субъектов МСП в регионе превысило 95 тысяч, увеличившись на 1,25% с начала года. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Вместе с бизнесом растет и занятость – в секторе трудятся более 386 тысяч человек, что почти на 5,5 тысячи больше, чем в январе. Отдельный тренд – легализация самозанятых: их количество выросло на 6,1% и достигло 162 тысяч, что свидетельствует о доверии предпринимателей к официальным инструментам ведения деятельности.

Традиционно крупнейшую долю в структуре бизнеса занимает торговля, однако наиболее динамичное развитие в первом квартале показали производство, строительство и информационные технологии. Именно эти направления, создающие продукт с добавленной стоимостью, специалисты называют драйверами будущей экономики края. Рост в высокотехнологичных секторах подтверждает, что приморские предприниматели всё чаще выбирают не просто перепродажу, а создание собственных товаров и услуг.

Поддержку бизнесу оказывает Центр «Мой бизнес», помогающий в режиме одного окна получить консультации, льготное финансирование и доступ к новым рынкам. В регионе также растет популярность специальных налоговых режимов. Около 7,5 тысячи налогоплательщиков уже перешли на автоматизированную упрощенную систему, обеспечив в первом квартале поступления свыше 430 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.