Светлана Морозова: Этот великий день сплотил всех

Светлана Морозова. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока.

Дорогие земляки, жители прекрасного Владивостока!

Нет ни одного другого праздника в нашей стране, который объединял бы нас так, как День Победы.

Этот великий день сплотил всех, кто помнит войну, и тех, кто родился позже, но чтит историю и свои корни, кто всем сердцем гордится тем подвигом, что совершил советский народ, столкнувшись с мощным, нечеловеческим, захватившим всю Европу нацизмом. Казалось бы, мы уступали во всем – в военной мощи, в умении воевать… Но мы победили! Потому что за нами стояло то, чего не преодолеть никогда никаким фашистам, в какие бы маски они не рядились: любовь к Родине, сила духа и вера! Весь советский народ стал единым целым – и наша взяла!

Непростое время проходим мы с вами. Тревожное и полное событий. Мы поддерживаем нашего президента Владимира Путина, его курс, который делает нашу страну сильнее.

С этим курсом станет прекраснее и наш родной край, и наш чудесный Владивосток – ведь мы вложим в их процветание все силы. Под мирным небом будут жить и смеяться наши дети и внуки, а мы будем счастливы, глядя на их улыбки.

Светлая память всем, кто погиб в борьбе с нацизмом! Здоровья и добра ветеранам Великой Отечественной! Сил и удачи нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции!

С 81-летием Победы в Великой Отечественной войне!

От имени и по поручению совета почетных граждан Владивостока и совета почетных граждан Приморского края

Светлана Морозова