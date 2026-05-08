Константин Шестаков: На фронтах Великой Отечественной сражались тысячи владивостокцев

Константин Шестаков. Фото: Администрация Владивостока.

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот праздник одинаково важен и для подрастающего поколения, которое чтит подвиг прадедов, и для моих сверстников, многие из которых еще застали рассказы своих предков об ужасах войны, и, конечно, для вас, дорогие ветераны, главные герои этого дня.

В каждой российской семье этот праздник всегда очень ждут. Ждут, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой в мае 1945-го. Чтобы крепко обнять вас, дорогие ветераны. Чтобы еще раз порадоваться миру.

На фронтах Великой Отечественной сражались тысячи владивостокцев. Они защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, штурмовали Берлин. Фронтовики из Приморья и Владивостока удостоены 230 тысяч боевых наград. 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Владивосток по праву носит звание Города воинской славы. В годы Великой Отечественной войны он оказался единственным советским портом, находившимся вне зоны боевых действий. Через него шел большой поток грузов для нужд обороны. Моряки Дальневосточного пароходства с честью пронесли флаг Родины по океанским путям, помогая громить врага своим самоотверженным трудом.

В этот день мы не перестаем говорить вам спасибо. Спасибо за Победу, за преданность Родине, за то, что благодаря вам живем мы и растут наши дети. Низкий вам поклон. С праздником!

Глава Владивостока

Константин Шестаков