Олег Кожемяко: 9 мая – священный день, объединяющий россиян всех поколений

Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые приморцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 мая – поистине священная дата, объединяющая россиян всех поколений. Это самый важный праздник, который напоминает: как бы тяжело нам ни приходилось, мы обязательно выстоим. Пример тому – бессмертный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

Прошел 81 год, но эти сокровенные страницы истории мы знаем наизусть. Это глубокий шрам на сердце нашей страны. Мы хорошо помним, кто его оставил, и не позволим сделать это опять!

Молодые приходят на смену ветеранам, только уже в ходе специальной военной операции. Среди них – и наши земляки: 5-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная ордена Жукова армия, 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая орденов Суворова и Кутузова бригада, 55-я гвардейская «Курская» дивизия морской пехоты орденов Жукова, Суворова имени дважды Героя РФ Михаила Гудкова, 11-я гвардейская Краснознаменная армия ВВС и ПВО, добровольческий батальон «Тигр», подразделения пограничников и Росгвардии.

Мы преклоняемся перед воинами, посвятившими себя борьбе за свободу родной земли. Скорбим о павших на полях сражений с нацизмом. Имена героев прошлого и настоящего навсегда вписаны в историю России, навсегда останутся в наших сердцах!

Быть наследниками победителей – великая честь, но вместе с тем и большая ответственность. Наш долг не только сохранить память о подвигах советских солдат и тружеников тыла, но и воспитывать в себе лучшие их качества – любовь в Родине, стойкость и мужество перед лицом общей угрозы.

Пусть пример уважаемых ветеранов вдохновляет нас и будет нашим союзником в любых делах. С праздником, дорогие земляки, с Днем Великой Победы!

Губернатор Приморского края

О. Н. Кожемяко