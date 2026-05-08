Началось празднование 9 Мая во Владивостоке

Владивосток встречает 9 Мая. С раннего утра центр приморской столицы закрыт для транспорта, автобусы переведены на временную схему работы: город завершает последние приготовления к главному празднику. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 9:00 стартуют первые официальные мероприятия. У остановки «Лазо» начнется церемония возложения цветов: владивостокцы отдадут почести морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В это же время у остановки «Серая лошадь» открывается сбор участников шествия «Бессмертного полка». Люди с портретами своих героев-фронтовиков уже подходят к месту формирования колонны.

Центральное событие дня – военный парад – начнется ровно в 10:00. Расчеты Владивостокского гарнизона пройдут чеканным шагом по Светланской. После парада в сторону мемориала «Боевая слава ТОФ» двинется колонна «Бессмертного полка».

Сразу после официальной части, с 11:00, город охватят массовые гуляния. В Адмиральском сквере развернут полевые кухни с солдатской кашей. В сквере Суханова участники физкультурной акции «Рекорд Победы» попытаются отжаться 29 585 раз – по одному за каждый мирный день с мая 1945 года. На Корабельной набережной и в Театральном сквере пройдут патриотические концерты. Синоптики обещают на сегодня жаркую погоду, гуляния продлятся до позднего вечера и завершатся в 22:00 масштабным салютом с современной пиротехникой.

