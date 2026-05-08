Камчатка встречает годовщину Великой Победы торжественным парадом Фото: губернатор Камчатского края

В центре краевой столицы Камчатки начался военный парад в честь Дня Победы. Жители полуострова присоединились к торжествам и акции «Бессмертный полк». Люди несут фотографии своих воевавших родственников, отдавая дань памяти героям. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Празднование развернулось в самом центре Петропавловска-Камчатского. Вслед за стартом парада здесь начался сбор участников патриотического шествия.

Видео: правительство Камчатского края Парад в честь Дня Победы начался на Камчатке

Среди тех, кто пришел почтить память фронтовиков – юный житель Камчатки. На построение он принес портрет своего прапрадедушки. Вместе с остальными участниками акции мальчик пронесет фотографию родственника в едином строю.

Видео: правительство Камчатского края Юный житель Камчатки пришел на «Бессмертный полк» с портретом своего прапрадедушки

Историей своей семьи во время шествия поделилась еще одна жительница региона – Галина Павловна. В ее роду защита Отечества стала традицией, объединившей поколения. В годы Великой Отечественной войны рубежи Родины защищала ее мама. Спустя годы по этому же пути пошел сын Галины Павловны, продолжив дело своей семьи.

Видео: правительство Камчатского края Жительница Камчатки рассказала о судьбе своей семьи

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.