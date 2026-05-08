Парад Победы начался во Владивостоке

Во Владивостоке ровно в 10:00 начался военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное прохождение войск гарнизона традиционно развернулось в районе центральной площади на улице Светланской. В этом году мероприятие проходит в измененном формате – без участия боевых машин. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прямо сейчас парадные расчеты чеканным шагом маршируют мимо зрительских трибун. Пешие колонны, состоящие из военнослужащих разных родов войск и ведомств, отдают дань памяти подвигу героев-фронтовиков.

В отличие от прошлых лет, механизированная колонна по центру города не пойдет. Тяжелая военная техника в смотре не задействована. Сразу после того, как последние шеренги военнослужащих завершат марш, официальная часть парада сменится творческой. В финале мероприятия прямо на площади начнется масштабное театрализованное представление.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

