Камчатские курсанты на паруснике «Паллада» прибыли в Далянь Фото: Колледж КамчатГТУ

Курсанты второго курса Колледжа КамчатГТУ прибыли в китайский город Далянь на борту «Паллады» – самого быстрого учебного парусника в мире. Для многих участников этот международный рейс стал первым выходом в открытое море. Практика проходит в городе, который имеет прямое отношение к российской истории. Подробности похода — в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Учебно-практический рейс стартовал 1 апреля во Владивостоке. На борту судна находятся более ста курсантов из шести профильных учебных заведений. Маршрут похода пролегал через Восточно-Китайское и Японское моря, а также Цусимский пролив. Во время автономного плавания будущие судоводители закрепляют теорию на практике, учатся работать в команде и решать нестандартные задачи.

В Даляне курсантов ждет культурно-образовательная программа. Город был основан русскими в 1898 году под названием Дальний и позже стал одной из арен Русско-японской войны. Курсанты возложат цветы и венки к местным воинским мемориалам.

Также экипаж посетит местные университеты. Курсанты обменяются опытом с преподавателями и студентами китайских профильных вузов. Завершится визит традиционными соревнованиями по перетягиванию каната между российскими и китайскими учащимися.

