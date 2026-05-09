Во Владивостоке завершился Парад Победы

Во Владивостоке завершилась официальная часть военного парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное прохождение расчетов военного гарнизона по традиции состоялось в районе центральной площади на улице Светланской. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Парадные расчеты чеканным шагом прошли мимо зрительских трибун. Пешие колонны, состоящие из военнослужащих разных родов войск и силовых ведомств, отдали дань памяти подвигу героев-фронтовиков.

Сейчас, когда последние шеренги военнослужащих покинули площадь, центр города готовится к следующим мероприятиям. Совсем скоро эстафету памяти примут сами горожане: ожидается старт масштабного шествия «Бессмертного полка». Кроме того, в 12:00 на главной площади начнется праздничный концерт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.