Шествие «Бессмертного полка» началось во Владивостоке Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

Во Владивостоке стартовало шествие «Бессмертного полка». Сразу после завершения военного парада колонна начала движение по улице Светланской. Жители приморской столицы пронесут портреты своих воевавших родственников к мемориалу «Боевая слава ТОФ». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участники шествия собирались у остановки «Серая лошадь» с 9 утра. Теперь, когда официальный марш расчетов военного гарнизона завершился, колонна направилась по освобожденной от транспорта проезжей части. Люди несут в руках фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Колонна с портретами героев пройдет к мемориалу «Боевая слава ТОФ»

Для тех, кто по объективным причинам не смог лично выйти на улицу с портретом своего родственника, организаторы предусмотрели дистанционный формат. В 12:00 на официальном сайте проекта будет запущено онлайн-шествие.

