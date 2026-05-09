Участники «Бессмертного полка» прошли по Владивостоку Фото: Николай Иванов

Во Владивостоке завершилось шествие «Бессмертного полка». Колонна с портретами героев прошла по запланированному маршруту от остановки «Серая лошадь» по улице Светланской к мемориалу «Боевая слава ТОФ». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 11:00 в Адмиральском сквере жителей и гостей города начнут угощать солдатской кашей. В это же время в сквере Суханова стартует физкультурное мероприятие «Рекорд Победы». Участникам предстоит выполнить столько отжиманий, сколько дней прошло с 9 мая 1945 года –в этом году цифра составит 29 585 раз.

Музыкальная программа начнется в 11:15. На Корабельной набережной пройдет концерт «О героях былых времен». Для тех, кто не смог прийти на утреннее шествие лично, в 12:00 на сайте проекта будет запущено онлайн-шествие. Позже, в 14:00, в Театральном сквере начнется концерт «Приморские струны». Праздничные мероприятия продлятся до самого вечера. Завершится праздник в 22:00 салютом.

