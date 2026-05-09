В центре Владивостока открыли движение после Парада Победы Фото: Николай Иванов

Во Владивостоке раньше заявленного графика сняли дорожные ограничения для автомобилистов. Улицы в центре приморской столицы уже открыты. Движение транспорта по Светланской и прилегающим переулкам сейчас полностью свободно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С самого утра жителям приходилось искать пути объезда. Проезд традиционно закрывали ради двух главных утренних событий – Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Но сейчас оба мероприятия завершились. Парадные расчеты гарнизона площадь давно покинули, а люди с портретами фронтовиков уже дошли до мемориала «Боевая слава ТОФ».

Само празднование Дня Победы на этом не заканчивается. В Адмиральском сквере угощают солдатской кашей, а на Корабельной набережной звучит концерт «О героях былых времен». Параллельно в сквере Суханова горожане идут на «Рекорд Победы».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

