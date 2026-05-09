Солдатской кашей угощают в Адмиральском сквере жителей Владивостока Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

Сотни жителей и гостей приморской столицы переместились с центральных улиц в Адмиральский сквер. Здесь открылась полевая кухня, где всех желающих угощают горячей солдатской кашей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очередь к полевой кухне начала собираться сразу после парада и шествия «Бессмертного полка». Солдатская каша на 9 мая – это уже привычная традиция, от которой владивостокцы не отказываются. Люди берут порции и садятся на скамейки в сквере, чтобы спокойно отдохнуть после утреннего марша.

Параллельно в соседнем сквере Суханова проходит физкультурная акция «Рекорд Победы». В рамках этого мероприятия участникам предстоит суммарно выполнить 29 585 отжиманий. Это число символизирует количество мирных дней, прошедших с 9 мая 1945 года. Присоединиться к выполнению упражнений и внести свой вклад в общий результат могут все желающие горожане.

Также в приморской столице началась музыкальная программа. На Корабельной набережной стартовал патриотический концерт «О героях былых времен». Позже, в 14:00, в Театральном сквере начнется выступление творческих коллективов «Приморские струны». Мероприятия продлятся до вечера.

