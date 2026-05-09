На Корабельной набережной Владивостока проходит праздничный концерт Фото: Павел ЗАЙЦЕВ.

Во Владивостоке продолжается празднование Дня Победы. В центре приморской столицы началась музыкальная программа. Прямо сейчас на Корабельной набережной проходит концерт «О героях былых времен» (12+). Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выступление артистов на набережной стартовало в 11:15. Многие люди пришли сюда сразу после парада и шествия «Бессмертного полка» (0+), чтобы послушать музыку. Со сцены звучат знакомые песни военных лет. Жаркая погода, которая установилась сегодня во Владивостоке, позволяет людям подолгу гулять на улице.

Тем временем ровно в полдень стартовало еще одно важное мероприятие. В 12:00 на сайте проекта запустили дистанционное онлайн-шествие «Бессмертного полка». Этот формат организовали специально для тех, кто по объективным причинам не смог пройти с портретом ветерана в утренней колонне.

Музыкальная программа в городе продолжится и после обеда. В 14:00 в Театральном сквере начнется еще один праздничный концерт – «Приморские струны» (12+). Мероприятия на городских площадках будут идти до вечера.

