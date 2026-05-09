Особый противопожарный режим ввели в Приморье

С 5 мая на землях лесного фонда в Приморье начал действовать особый противопожарный режим. За любую неосторожность с огнем ответственность стала гораздо строже. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На период действия ограничений людям запретили огнеопасные работы, ограничили пребывание в лесах, а также усилили проверки территорий. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам придется заплатить до 60 тысяч рублей, должностным лицам – до 110 тысяч, а организациям – до двух миллионов рублей. Если из-за человека загорится лес, наказание станет уголовным – штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

«Сейчас достаточно одной искры, чтобы вспыхнули гектары леса. В большинстве случаев причина пожаров – человек», – рассказали в правительстве Приморского края.

Кроме того, на территории Уссурийского городского округа, Пограничного и Ханкайского муниципальных округов действует региональный режим ЧС. Это позволяет задействовать все силы сводного плана тушения лесных пожаров, а также вводить дополнительные ограничения для граждан.

