День Победы отметили на островах Владивостока Фото: Администрация Владивостока.

Празднование Дня Победы проходит сегодня и на островных территориях Владивостока. Торжественные мероприятия состоялись на островах Попова и Русский. Местные жители вышли на митинги и памятные шествия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На острове Попова прошел торжественный митинг. Жители возложили цветы к памятнику землякам с островов Попова и Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эта часть программы завершилась концертом творческих коллективов.

«На острове Русский праздник прошел в поселках Подножье, Экипажный и Поспелово», – рассказали в администрации Владивостока.

В этих населенных пунктах люди развернули большую Георгиевскую ленту и прошли в «Бессмертном полку». Также на этих территориях состоялось торжественное возложение цветов к монументам павших героев.

