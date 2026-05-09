Водолазы развернули флаг Победы на дне Петропавловской губы на Камчатке

Водолазы развернули флаг Победы на дне Петропавловской губы Фото: ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае

На Камчатке водолазы поисково-спасательного отряда развернули флаг Победы прямо на дне Петропавловской губы. Специалисты организовали акцию в рамках своих плановых тренировочных спусков под воду. Таким нестандартным способом сотрудники решили выразить уважение героям фронта. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Памятное мероприятие состоялось в период между профессиональным праздником специалистов, Днем водолаза, и 9 мая. Сотрудники краевого отряда совместили свои обязательные рабочие задачи с поздравлением. Они опустились на глубину вместе со знаменем и растянули его под водой.

«Во время тренировочных спусков они решили необычным способом поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и пожелать им долгих лет жизни», – рассказали в ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае.

После завершения акции спасатели свернули полотно и поднялись на поверхность.

