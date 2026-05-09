Небо над Владивостоком 9 мая озарят 30 залпов

В честь 9 Мая на центральной площади во Владивостоке развернули масштабные интерактивные площадки и организовали музей под открытым небом. Днем на этой территории проходили праздничные выступления. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Часть общественного пространства отвели под зоны с различными мастер-классами. Для детей подготовили турниры по морскому бою и шахматам, сборку тематических пазлов и оригами. Там же юные гости могли получить свой нарисованный портрет. На главной сцене для зрителей спели лучшие исполнители и творческие коллективы дальневосточной столицы.

«В 20:00 на центральной площади приморской столицы начнется вечерняя программа с выступлением Московского казачьего хора», – рассказали в администрации Владивостока.

Гуляния в центре города продлятся до позднего вечера. Ровно в 22:00 праздник завершится ярким фейерверком и 30 залпами салюта от Тихоокеанского флота.

