Что произошло в Приморье к утру 10 мая

Парад Победы во Владивостоке объединил около 15 тысяч человек Фото: Николай ИВАНОВ

На центральной площади Владивостока прошел Парад Победы. Торжественным маршем прошагали расчеты Тихоокеанского флота, пограничники, женщины-военнослужащие и участники спецоперации. С речью выступили губернатор Олег Кожемяко и командующий ТОФ Виктор Лиина, подчеркнув связь поколений воинов. Главными зрителями на трибунах стали ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей, которые поделились своими личными историями.

Сразу после парада по улице Светланской до мемориала ТОФ прошло многотысячное шествие «Бессмертного полка». Колонну возглавили курсанты с 80-метровой Георгиевской лентой и уникальным знаменем из лоскутов, на которых дети вышили имена героев. Горожане шли целыми семьями, делясь фронтовыми историями своих дедов и прадедов. Завершилась акция возложением цветов и минутой молчания у Вечного огня.

Популярный во Владивостоке блогер Чарли (известный как «Черный русский») необычно поздравил жителей с 9 Мая, исполнив песню «День Победы» на французском языке. По словам автора, именно во французском переводе он впервые услышал эту композицию и был глубоко тронут ее смыслом.

