На Камчатке с 10 мая открыли навигацию в Палане Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 10 мая, в городском округе «поселок Палана» официально разрешили выходить на воду на маломерных судах. Сроки открытия навигации по всему краю утверждены специальным постановлением правительства Камчатки еще в марте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Теперь жители Паланы могут смело ставить моторы и выходить в акваторию. А вот Карагинский район пока ждет – там навигация стартует с 15 мая. Пенжинский район откроется еще позже, с 1 июня. Первыми, еще 12 апреля, лодки спустили на юге полуострова: в Елизовском, Мильковском округах, а также в Вилючинске и Петропавловске-Камчатском. 20 апреля добавились еще пять округов, а 5 и 7 мая – Тигильский и Олюторский.

«До открытия навигации на воду выходить категорически запрещено. Это крайне опасно для жизни», – напоминают в МЧС.

За нарушение грозят штрафы.

