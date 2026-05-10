В Приморье 12 и 13 мая объявлен высокий класс пожарной опасности

В ближайшие дни, 12 и 13 мая, на большей части Приморского края установится четвертый, высокий класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. Это значит, что любое неосторожное обращение с огнем может привести к серьезному лесному пожару. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В зоне риска находятся сразу 17 округов: Ханканский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Спасский, Анучинский, Яковлевский, Чугуевский, Красноармейский, Лесозаводский, Кировский, Дальнереченский, Тернейский, Кавалеровский и Дальнегорский. Спасатели обращаются к жителям и гостям края с просьбой быть предельно внимательными, не разводить костры, не бросать непотушенные окурки и спички.

Даже малейшей искры сейчас достаточно, чтобы пламя распространилось на огромные территории. В таких условиях травяные палы тоже категорически запрещены.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

