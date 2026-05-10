Вдове фронтовика на Чукотке вручили новый телевизор ко Дню Победы

В поселке Новолуганское в дни празднования Дня Победы состоялась встреча с Раисой Михайловной Давыденко - женщиной, чей муж прошел Великую Отечественную войну. В знак уважения и благодарности ей вручили новый телевизор. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Поздравление передал губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Сотрудники окружного Департамента промышленной политики, которые сейчас находятся в Новолуганском, лично вручили технику.

«Для нас важно помнить о Победе наших дедов. Эта память - в основе нашей страны. Забота о семьях фронтовиков - наш долг, наша обязанность и наша совесть», - сказал губернатор.

Раиса Михайловна поблагодарила всю Чукотку за внимание и тоже поздравила земляков с Днем Победы.

