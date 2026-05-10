Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Приморье

В каждом уголке Приморья в эти дни звучат слова благодарности тем, кто воевал на фронте и ковал победу в тылу. Ветеранам дарят цветы и подарки, для них поют песни и читают стихи. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Дом участника войны с Японией Геннадия Степанова во Владивостоке легко узнать - на подъезде установлена памятная табличка. Поздравить фронтовика приехал министр имущественных отношений края Сергей Батаев вместе с творческим коллективом. Девушки в военной форме исполнили для Геннадия Алексеевича песни военных лет, в том числе знаменитую «Катюшу».

Геннадий Степанов был призван в Красную Армию в августе 1944-го, служил матросом-машинистом в Советской Гавани. А в 1945-м его перевели на минный заградитель «Астрахань». На этом корабле он ставил минные поля в акватории Курильской гряды и высаживался в составе десанта на остров Рубецу.

В Партизанске поздравили Розалию Иосифовну Матиевскую - жительницу блокадного Ленинграда. Многодетная мама, бабушка и прабабушка поделилась воспоминаниями о том, как поднимала детей в голодные годы и наравне с мужчинами валила лес в леспромхозе. При этом, по словам гостей, у нее всегда позитивный настрой.

Поздравления принимает и Мария Трофимовна Сорокина - бывшая узница фашистского концлагеря. Тогда ей было всего четыре года. Отца она не помнит - он пропал без вести под Ленинградом. Гостям женщина рассказала, как во время бомбежки погибли две ее сестры, была ранена мама и как их освобождали из лагеря.

Также в Шкотовском округе навестили Анну Зогий, Владимира Кайдалова и Николая Гопанчука. В Уссурийске поздравили участника войны Семена Гоменко, блокадника Вячеслава Соловьева и узницу лагеря Марию Черепанову. В Пограничном округе чествовали тружениц тыла Марию Ревенко и Екатерину Носареву. Они всю жизнь проработали в школе.

