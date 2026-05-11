За год в Приморье под колесами автомобилей пострадали 152 пешехода и 16 погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжают бить тревогу из-за аварий с участием пешеходов. Только с начала 2026 года произошло 165 наездов. В результате 16 человек погибли, еще 152 получили травмы разной степени тяжести. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Нарушения зафиксированы с обеих сторон. Водители не уступают дорогу на пешеходных переходах, не снижают скорость перед «зеброй». Пешеходы переходят улицу в неположенных местах, выходят на проезжую часть из-за стоящего транспорта или просто бесцельно бродят по дороге. Госавтоинспекция проводит профилактические рейды. В последнем из них к ответственности привлекли 96 человек. Из них 79 пешеходов - за неправильный переход улицы, и 17 водителей - за то, что не сбросили скорость перед переходом.

Штрафы за такие нарушения ужесточены. Водителю за то, что не пропустил пешехода, грозит до 2,5 тысячи рублей. Пешеходу-нарушителю - до полутора тысяч. Причем если человек нарушил правила в состоянии опьянения, это считается отягчающим обстоятельством.

