Самолет Хабаровск – Ноглики экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за поломки

В воскресенье, 10 мая, около 15:30 по местному времени воздушное судно, летевшее по маршруту Хабаровск – Ноглики, совершило вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Причина - техническая неисправность. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Посадка прошла благополучно. Аварийные службы аэропорта сработали штатно - никто из пассажиров не пострадал. На борту находились 60 человек. Сейчас транспортная прокуратура начала проверку. Специалистам предстоит выяснить, что именно сломалось в самолете и как готовили борт к рейсу. Оценку дадут и действиям экипажа.

Проверки организованы сразу в двух регионах - Хабаровской и Сахалинской транспортными прокуратурами.

