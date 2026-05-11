У школьников Чукотки вырос интерес к физике и информатике

Выпускники Чукотки все чаще отдают предпочтение техническим и естественно-научным направлениям. Этот вопрос обсуждали на еженедельном заседании регионального правительства. В этом году на ЕГЭ записались 390 человек, для них откроют 16 пунктов проведения экзаменов. Основной период сдачи стартует 1 июня и продлится до 19 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Доля выпускников, выбравших естественно-научные предметы, в этом году достигла 34,9%. Стало больше школьников, которые решили сдавать профильную математику, физику и информатику. Причем интерес этот не абстрактный - такие профессии сегодня реально востребованы в экономике округа. Итоги прошлых экзаменов тоже обнадеживают: по профильной математике, химии и информатике средний балл на Чукотке оказался выше общероссийского. В 2025 году сразу три выпускника получили 100 баллов - по русскому языку (поселок Угольные Копи), информатике (Анадырь) и географии (поселок Беринговский).

В правительстве округа эту тенденцию связывают с работой учителей.

«Это - важный результат работы наших учителей, которые знают, как замотивировать школьников, показать перспективы», - отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

