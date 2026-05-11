Школьники тушили огонь из настоящего пожарного ствола на Камчатке

В отдаленном поселке Оссора Карагинского района школьников пустили в пожарно-спасательную часть. Экскурсию приурочили сразу к двум датам: 377-й годовщине со дня образования пожарной охраны России и Дню Победы. Огнеборцы не только рассказали о своей нелегкой работе, но и дали ребятам почувствовать себя настоящими бойцами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сначала сотрудники МЧС России провели детей по территории части, показали, как организована служба в подразделении. Потом продемонстрировали пожарную технику и спасательное оборудование. Но самое интересное ждало впереди. Школьникам предложили примерить на себя боевую одежду пожарного. Каково это - быть в тяжелой «боевке» и защитном шлеме, ребята почувствовали на себе.

Кульминацией стало знакомство с пожарным стволом. Юные гости под присмотром профессионалов попробовали управлять мощной струей воды.

