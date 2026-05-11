Автобусы и фуникулер Владивостока перевезли 14,5 миллиона пассажиров

Только за первый квартал этого года общественный транспорт Владивостока перевез 14,5 миллиона пассажиров. Большинство горожан уже давно расплачиваются за проезд не наличными, а картами. Причем безналичный способ оплаты обычной банковской картой выбирают 55% пассажиров. Еще 44% пользуются транспортной картой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Разница в цене ощутимая. Если оплачивать проезд транспортной картой или льготной картой «Приморец «Социальная», поездка стоит 45 рублей. При оплате любой банковской картой - уже 51 рубль. А вот для тех, кто по старинке расплачивается наличными, проезд обойдется в 60 рублей.

Сегодня транспортная сеть Владивостока насчитывает 95 автобусных маршрутов, три троллейбусных, один трамвайный и маршрут фуникулера.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

