Что произошло в Приморском крае в ночь на 12 мая

Во Владивостоке ушел из жизни ветеран войны Анатолий Лавров Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке скончался Анатолий Федотович Лавров - участником Великой Отечественной войны. Ему было 98 лет. Ветеран встретил войну в свой день рождения, начинал рядовым пулеметчиком, затем служил в танковых войсках старшиной и командовал танком на Дальневосточном фронте и Халхин-Голе, закончил боевой путь в Германии, а после Победы остался в армии до 1979 года и после работал в администрации Владивостока.

Сотрудник нацпарка «Земля леопарда» Александр Ратников поделился впечатляющими снимками цветущего острова Фуругельма - самой южной точки России. Открытый 10 мая 1854 года моряками с фрегата «Паллада», этот остров возрастом около 245 миллионов лет благодаря строгой охране сохранил нетронутую природу, став домом для крупнейшей в мире колонии чернохвостых чаек и редчайших птиц - малой колпицы и желтоклювой цапли.

С наступлением весны в Приморье активизировались иксодовые клещи - их уже начали снимать с домашних питомцев и людей. Врачи напоминают о простых, но действенных правилах защиты: выбирать светлую гладкую одежду, заправлять брюки в обувь, использовать акарицидные средства, каждые 10-15 минут проводить осмотр и избегать посадок на траву, а после возвращения домой тщательно проверять всю кожу и одежду, особенно складки, подмышки, шею и волосистую часть головы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.