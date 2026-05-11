Жительница Камчатки отправилась в колонию за долг перед сыном

На Камчатке суд отправил за решетку 42-летнюю жительницу Елизовского района, которая годами не платила алименты родному сыну. Женщина была судима уже не раз, и профилактические беседы на нее не действовали. Ее признали виновной по части 1 статьи 157 УК РФ - неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд выяснил, что с фигуранткой неоднократно проводили воспитательную работу. Ее даже привлекали к административной ответственности. Но должных выводов женщина не сделала. Сыну она материально не помогала, на контакт не шла. В итоге за ней скопился долг по алиментам почти 132 тысячи рублей.

Государственный обвинитель из Елизовской городской прокуратуры настоял на строгом наказании. Суд учел, что женщина ранее уже была судима за аналогичные преступления, и отправил ее в исправительную колонию общего режима на восемь месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, но даже после освобождения мать не освободят от финансовых обязательств.

