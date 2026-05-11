Житель Камчатки потерял деньги при покупке билета в кино через мессенджер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 23-летний местный житель обратился в полицию после того, как его обманули при покупке билета в кинотеатр. Молодой человек нашел «продавца» в мессенджере, договорился о цене и перевел деньги. Но на этом история не закончилась - мошенник решил выжать максимум и попросил внести депозит для подтверждения операции. В итоге парень лишился почти 12 тысяч рублей, а билета так и не увидел. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось еще 30 апреля. Злоумышленник связался с жертвой и предложил купить билет в кино. Потерпевший согласился, перевел сумму. Но вместо того чтобы отправить билет, лже-продавец заявил, что для завершения операции нужен депозит. Доверчивый мужчина снова перевел деньги и в общей сложности лишился 11 690 рублей. А потом «продавец» просто исчез, перестав выходить на связь.

Полиция завела уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас оперативники проводят мероприятия по установлению личностей причастных. А в УМВД по Камчатскому краю вновь напоминают: покупайте билеты только на официальных сайтах и проверенных сервисах. Не переводите деньги незнакомцам в мессенджерах. Даже небольшая сумма может стать легкой добычей для аферистов. Если столкнулись с подобным, сразу звоните 102.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.