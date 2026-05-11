Телефонные мошенники за месяц украли у жителей Камчатки 68 миллионов рублей

На Камчатке телефонное мошенничество набирает обороты. Только за апрель этого года цифровые аферисты украли у жителей края более 68 миллионов рублей. А за четыре месяца 2026-го общая сумма похищенного перевалила за 145 миллионов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самый громкий случай апреля - кража у 57-летнего предпринимателя. Ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили бизнесмена, что его сбережения под угрозой. В итоге мужчина передал курьеру 32 миллиона рублей. Почти в точности так же обманули 56-летнего капитана рыболовного судна - он лишился 12,5 миллиона. Пенсионерка из Петропавловска-Камчатского перешла по ссылке, установила вредоносное приложение и лишилась 1,2 миллиона рублей. А жительница Елизовского района перевела 110 тысяч на фальшивый «брокерский счет» ради призрачного заработка на криптовалюте.

Прокуратура Камчатского края вновь предупреждает: сотрудники силовых структур никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на «безопасные счета» и не просят устанавливать неизвестные приложения. По всем фактам завели уголовные дела.

