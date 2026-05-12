Следы медведя нашли в парке «Налычево» на Камчатке

В природном парке «Налычево» инспекторы зафиксировали свежие следы медведя. Хозяин леса объявился на кордоне «Центральный» и в районе кордона «Семеновский». Это значит, что хищник уже вышел из спячки и начал активно осваивать маршруты, прилегающие к популярным туристическим тропам. Для путешественников, которые сейчас катаются на лыжах по маршруту «Пиначево - Налычево», это серьезный сигнал к осторожности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Администрация парка бьет тревогу: риск встретиться с проснувшимся зверем сейчас очень высок. Медведь после зимней спячки голоден и может быть агрессивен. Туристам настоятельно рекомендуют ходить только группами. На тропе нужно создавать шум: так животное услышит вас заранее и, скорее всего, уйдет в сторону. Еду нельзя оставлять на виду: используйте герметичные контейнеры и храните провизию вдали от лагеря. Обязательно имейте при себе средства отпугивания.

При неожиданной встрече с медведем нельзя убегать и поворачиваться спиной. Нужно сохранять спокойствие, постепенно отходить назад.

