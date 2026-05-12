Криминального авторитета осудили за вымогательства в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье вынесен приговор криминальному авторитету из Арсеньева. С 2021 по 2022 год он управлял неформальным сообществом преступников - давал обязательные указания, контролировал сбор и хранение денег, финансировал криминальную деятельность. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В его группе действовали и другие фигуранты, одна из них - женщина. Вместе они совершили семь вымогательств, сопровождавшихся угрозами и реальным насилием. Жертвами становились местные жители. Кроме того, авторитет организовал самоуправство - потребовал от человека возместить ущерб третьему лицу, полностью игнорируя законные процедуры.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям: семь эпизодов вымогательства, занятие высшего положения в преступной иерархии и самоуправство. Приговор - 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима плюс штраф один миллион рублей и ограничение свободы еще на год после освобождения. Женщина, состоявшая в группе, получила семь лет колонии общего режима. Однако наказание ей отсрочили до достижения ее малолетним ребенком 2018 года рождения 14 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.