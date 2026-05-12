Суд не нашел дробления закупки при капремонте школы на Камчатке

В Камчатском крае разгорелся судебный спор вокруг капитального ремонта средней школы № 2 в Вилючинске. Прокуратура потребовала признать недействительными три договора на разработку рабочей документации - на ремонт кровли, фасада, а также столовой и пищеблока. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Общая сумма сделок составила 1,8 миллиона рублей, каждый договор был заключен по упрощенной схеме. Надзорное ведомство посчитало, что школа искусственно раздробила единую закупку на три части, чтобы обойти конкурентные процедуры. Но Арбитражный суд Камчатского края с этим не согласился.

Эксплуатацию здания пришлось приостановить с 1 августа 2024 года из-за дефектов фасада и проблем с канализацией. Ремонт нужно было делать срочно - дети не могли учиться в аварийной школе. Учреждение действовало в условиях жесткой необходимости успеть получить субсидию и начать работы.

Суд выяснил, что предметы трех договоров различны, как и сроки их выполнения, технические требования и этапы согласования. Проект кровли и проект фасада разрабатываются по разным сводам правил и ГОСТам - это объективно самостоятельные виды работ. Действующие стандарты вообще не запрещают заказывать документацию на отдельные части здания. Более того, на основе этой документации школа провела обычные электронные аукционы на сам капитальный ремонт и заключила договоры с тремя разными подрядчиками. Государственная экспертиза дала положительные заключения, и субсидию на ремонт школа получила.

Суд отметил: прокуратура не представила доказательств сговора, заинтересованности или антиконкурентного соглашения между ответчиками. Нет и признаков злоупотребления правом. Иск отклонен полностью. На решение подана апелляционная жалоба. Дело направлено в вышестоящую инстанцию.

