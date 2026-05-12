Две женщины инсценировали ДТП ради страховки на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанут две жительницы Елизово. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования в группе по предварительному сговору. Схема, которую провернули женщины, привела их на скамью подсудимых. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В январе этого года 22-летняя водитель «Сузуки Джимни Вайд» на выезде из Петропавловска-Камчатского нарушила правила и столкнулась с «Маздой Демио» под управлением 41-летней женщины. У виновницы ДТП не было страхового полиса. Ремонт чужой машины пришлось бы оплачивать из своего кармана. Тогда девушка придумала «гениальный» план.

Она прямо после аварии оформила сделку по защите от ущербов, а затем договорилась с потерпевшей инсценировать ДТП уже после вступления документа в силу. Через восемь дней они встретились в Елизово и изобразили новую аварию на том же месте. Оформили европротокол, вызвали ГАИ. Сотрудники полиции и страховой компании поверили и выплатили дамам почти 162 тысячи рублей.

Однако обман раскрылся. Обе женщины свою вину признали и вернули все деньги. Виновница наезда позже объяснила, что не оформляла полис из-за его дороговизны. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.