Житель Приморского края поджег балкон бывшей и угрожал ей ножницами

В Приморье осужден 45-летний ранее судимый житель поселка Ярославский. Мужчина признан виновным по двум статьям: угроза убийством и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Жертвой стала его бывшая возлюбленная. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

История началась в январе 2025 года. Мужчина, с которым женщина состояла в близких отношениях, сначала причинил ей телесные повреждения, а затем схватил ножницы и высказал угрозу убийством. Женщина восприняла угрозу реально. Но этим он не ограничился. В феврале, движимый чувством ревности, он залез на балкон бывшей на первом этаже и поджег ее вещи. Ущерб превысил 45 тысяч рублей. Балкон выгорел, вещи были уничтожены.

Суд оценил всю совокупность преступлений и личность подсудимого и назначил реальный срок: пять лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

