На Чукотке морзверобои добыли первого в сезоне серого кита

В воскресенье, 11 мая, в Провиденском муниципальном округе стартовал новый сезон китобойного промысла. Морзверобои территориально-соседской общины «Сиреники» добыли первого в этом году серого кита. Охота выдалась непростой - погоня за животным длилась более трех часов. Обнаружили гиганта у мыса Столетия. 13-метровый кит весил около 20 тонн. Из-за того, что животное находилось далеко от базы, буксировка к берегу заняла еще семь часов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Для коренных малочисленных народов Чукотки охота на морского зверя - часть традиционного образа жизни и культуры. Вся добыча бесплатно распределяется между жителями прибрежных поселков. Продажа этих продуктов строжайше запрещена. Квоты на промысел распределили еще в марте между девятью общинами округа.

Морские охотники могут выходить на китов только после получения специального разрешения от Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора. Документы передадут в общины, и только тогда можно начинать промысел.

