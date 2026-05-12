С начала года из-за превышения скорости в Приморье погибли 17 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье с начала года по причине превышения безопасной скорости движения зарегистрировано 1648 дорожно-транспортных происшествий. 17 человек погибли, 183 получили травмы, в том числе 27 детей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

9 мая на трассе «Раздольное-Хасан» 18-летний водитель Toyota Vista не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и погиб. У парня даже не было прав. В тот же день в селе Лукашевка Хорольского района водитель Nissan Terrano (стаж 25 лет) разбился насмерть - съехал с дороги при похожих обстоятельствах. Пассажир, 58-летний мужчина, от госпитализации отказался. 11 мая на трассе А-370 «Уссури» 29-летняя женщина на Toyota Prius врезалась в стоящий большегруз Volvo. Водитель погибла на месте. Ее стаж вождения - 10 лет, и ранее ее неоднократно штрафовали за превышение скорости.

ГАИ напоминает: в населенных пунктах максимальная скорость - 60 километров в час, в жилых зонах - 20 километров в час. Вне населенных пунктов легковые авто могут ехать не более 90 километров в час, грузовые тяжелее 3,5 тонн - 70 километров в час. Водитель обязан выбирать скорость с учетом погоды, состояния дороги и видимости. Скорость должна позволять контролировать машину и избегать аварий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.